HDP destekli 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Çanakkale'ye geldi. Meral Akşener, Çanakkale mitinginde yaptığı gönderme ile tepki çekti. Eline aldığı süpürge ile göndermelerde bulunan Akşener, kendi bozuk üslubunu görmezden gelerek, hiçbir seçime böyle bir dille gitmediklerini söyledi.

"SAPINI SÖYLEMİYORUM SAPI İLE BAŞKA BİR ŞEY..."

Akşener, sahnede konuşma yaptığı sırada eline aldığı süpürgeyi göstererek "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey... Ama ucuyla süpüreceğiz." dedi.

"HİÇ BÖYLE BİR PİS, REZİL BİR DİLLE SEÇİME GİTMEDİK"

Sözlerini sürdüren Akşener, kendi bozuk üslubuyla yaptığı söylemlerini görmezden gelerek seçime rezil bir dille gidildiğini söyledi. Akşener, "Ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Hiç böyle bir pis, rezil bir dille seçime gitmedik." ifadelerini kullandı.