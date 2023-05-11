HDP destekli 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Çanakkale'ye geldi. Meral Akşener, Çanakkale mitinginde yaptığı gönderme ile tepki çekti. Eline aldığı süpürge ile göndermelerde bulunan Akşener, kendi bozuk üslubunu görmezden gelerek, hiçbir seçime böyle bir dille gitmediklerini söyledi.
Akşener, sahnede konuşma yaptığı sırada eline aldığı süpürgeyi göstererek "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey... Ama ucuyla süpüreceğiz." dedi.
Sözlerini sürdüren Akşener, kendi bozuk üslubuyla yaptığı söylemlerini görmezden gelerek seçime rezil bir dille gidildiğini söyledi. Akşener, "Ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Hiç böyle bir pis, rezil bir dille seçime gitmedik." ifadelerini kullandı.