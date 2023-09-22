Meral Akşener'den Cumhur İttifakı çıkışı: Birbirini masanın altında tekmelemeyen bir sistemi var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Millet İttifakı bileşenlerinin ortak amacının 2023 seçimlerini kazanmak olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyleyen Akşener, "Maalesef 'kazanacak aday' dediğim ama bunun üzerine büyük bir linç yediğim bir sistemi başaramadık. Yani kazanacak aday meselesini başaramadık." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı karşılaştıran Akşener, "Cumhur İttifakı, baktığınızda et ve tırnak gibi bir ve beraber olmuş, birbirini masanın altında tekmelemeyen bir sistemi var. Biz ise iş birliği içinde rekabet dediğim bir kavram üzerinden yol yürünecekti biz de onu başaramadık." değerlendirmesini yaptı.

Akşener, 2023 seçim sonuçlarına ilişkin, "Kalbim ağrıyor. Biz bunu kazanmalıydık. Yani işte bunlar belliydi, böyle olacağı belliydi. Bu, sistemle alakalı bir şey." diye konuştu.

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerine yönelik açıklamanın blöf olup olmadığı sorusuna Akşener, "Blöf yapmıyoruz, her seçimden sonra olduğu gibi 2023 seçimlerinden sonra oturduk hem milletimizle hem de partililerimizle konuştuk. Aldığımız tepkiler ışığında Genel İdare Kurulumuzdan bir karar çıktı, 81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçime girmek." yanıtını verdi.

Partisinin 2018'de seçime katılıp katılamayacağına ilişkin tartışmalar sırasında CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Partiye geçmesine yönelik kullandığı "En büyük pişmanlığım" sözleri sorulan Akşener, şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada seçime ortak girdik çünkü bizi seçime sokmamak üzere bir karar vardı. Öyle bildirilmişti YSK'den, zaten tuhaf bir yönetim anlayışı vardı. Gittim Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili istedim, 15 milletvekili arkadaş seçime girebilelim diye geçici geldiler bize. Sonra o seçime girmek için biz hem teşkilatlarımızı tamamlamışız hem grup kurmuşuz diye YSK seçime girme kararı verdi. Normal şartlarda harika bir şeydi, demokrasiye dair çok önemli bir tutumdu. O önemli tutum bizim ayrıca da kuruluş ayarlarımızdan, kuruluş sebebimizden kurulma amacımızdan bu tarafa doğru kaymamıza da sebep oldu. 2018 seçimlerine yalnız girecektik ama bu 15 milletvekili vesilesiyle ittifak içerisine girmiş olduk.

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