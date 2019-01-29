Meral Akşener'den 'Tunç Soyer' mesajı: Destekleyeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in anlaşmasıyla sonuçlanan ittifak görüşmeleri sonucunda 22 büyükşehirin 12'sinde CHP, 10'nun da ise İYİ Parti aday çıkartmasına karar verilmişti. Yapılan ittifak ile Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ, büyükşehir belediyelerinde CHP'ye bırakılırken, Balıkesir, Kocaeli, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon büyükşehir belediyelerinde ise İYİ Parti'ye bırakılmıştı.

CHP'NİN OLAYLI TOPLANTISI İLE SOYER ADAY GÖSTERİLDİ

Akşener'den İzmir biletini alan Kılıçdaroğlu, kavgalı geçen CHP PM toplantısı sonrası Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdi. Aday göstermeye İYİ Parti'den ilk tepki, "Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır" sözleriyle İzmir Teşkilat Başkanı Hüsmen Kırkpınar'dan geldi. İYİ Parti'den ikinci tepki ise Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi. Partisinden istifa eden Akal, "Bir Türk milliyetçisi olarak böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir." dedi.

CHP'NİN ADAYLARINA HDP'DEN DESTEK GECİKMEDİ

İzmir ve Kadıköy gibi CHP'nin önemli oy potansiyeli olan yerlere gösterdiği adaylar tepkiye neden olan Kılıçdaroğlu'na HDP'nin ittifak mesajı İstanbul, İzmir ve Adana’da aday çıkarmayarak oldu. Sözcü Saruhan Oluç, "Fedakarlığı şu ya da bu parti lehine yapmıyoruz" derken, HDP'nin Mersin, Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan da aday çıkarmama yoluna gidebileceği bilgileri verildi. Star yazarı Hüseyin Gülerce, sosyal medya hesabından HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde 2014'te aldığı oy oranlarına dikkat çekerek, "31 Mart'ta aday göstermeyerek CHP'ye en büyük desteği veriyorlar." dedi.

AKŞENER'DEN SOYER AÇIKLAMASI: DESTEK VERECEĞİZ

Kılıçdaroğlu ile yaptığı son görüşme ile 10 büyükşehir adaylığını alan Meral Akşener, 'Tunç Soyer' için "İşbirliği yapılmış her yerde destek vereceğiz" açıklaması yaptı.