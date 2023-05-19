Meral Akşener'e sözlerini geri yutturacak hizmet! Başkan Erdoğan Pazar günü açacak

6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

BAŞKAN ERDOĞAN PAZAR GÜNÜ AÇACAK

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, 21 Mayıs Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

AKŞENER, DEFNE HASTANESİ İÇİN YALAN SİYASETE SARILDI

Hastane temelinin atılmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yalan ve iftira yolunu seçerek, boş araziye beton döküldüğünü iddia etmişti.

Akşener, "Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler. Alın size AK Parti usulü temel atma töreni" diyerek suçlamalarda bulunmuştu.

300 YATAK, 80 YOĞUN BAKIM YATAĞI VE 12 AMELİYATHANE KAPASİTESİNE SAHİP

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.