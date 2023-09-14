Meral Akşener'in 2023 yerel seçimler için gözden çıkardığı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarılması kararına ilişkin kaçamak cevaplar verdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN KAÇAMAK CEVAP

Yavaş, Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin soruları da cevaplayan Yavaş, bir gazetecinin, yaklaşan yerel seçimlere yönelik İYİ Partinin tek başına seçime girme kararı aldığını anımsatarak, nasıl bir strateji izleyeceğini sorması üzerine, Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen bulunduğunu ve herkesin oyuna talip olduğunu söyledi.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Her zaman bizim söylemimiz şu olmuştur. Seçildikten sonra herkese eşit şekilde, kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de 5 yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. 2019 yılında seçime girerken vaatlerle girdik. Ama şu anda yeni seçime girerken yaptığımız icraatlarla gireceğiz. Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyorum. Onun haricinde başka bir yorumum yoktur."