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  • ''Mercedes'e binmek günahtır'' diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca afalladı
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''Mercedes'e binmek günahtır'' diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca afalladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programında, 'Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya' dedi. Sunucunun 'Sizin makam aracınızın markası ne?' sorusu karşısında afallayan Saadet lideri, bir süre sustuktan sonra 'Benimki de Mercedes. Söylemiş olayım.' ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2021 Pazar 21:14 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 21:20
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV100 ekranlarında Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti adlı programına konuk oldu. Karamollaoğlu yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, tutuklu bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için tahliye çağrısı yaptı.

"MERCEDES MAKAM ARACINA BİNMEK GÜNAHTIR"

Karamollaoğlu, Türkiye'deki makam araçlarının markası ve sayısı hakkında konuşurken ise pot kırdı. "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya" diyen Karamollaoğlu, bu sözler üzerine sunucunun sorduğu soru karşısında afalladı.

"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"

Pınar Işık Ardor'un "Sizin makam aracınız ne şu anda?" sorusuna Karamollaoğlu bir süre durakladıktan sonra "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" diyerek cevap verdi.

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