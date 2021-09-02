Merdan Yanardağ, okunan duadan rahatsız oldu

2 Eylül 2021 Perşembe 02:28 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 02:35

Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılışı programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.



Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca tarafından Yargıtay'ın 1 Nisan 1868 tarihli ilk kuruluş belgesinin yer aldığı tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi. Hediye takdiminin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından törende dua okundu.

OKUNAN DUA HAKKINDA "BU ORTA ÇAĞ RİTÜELİDİR" DEDİ

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı canlı yayın konuşmasında Yargıtay yeni hizmet binası açılışında okunan dua hakkında "Bu Orta Çağ ritüelidir" benzetmesini yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açılış töreni sonunda okuduğu duadan rahatsız olan Merdan Yanardağ Tele1'de katıldığı programda "Dinle olmaz bu iş. Binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir. Bu tören bir Orta Çağ seremonisidir." ifadelerini kullandı.

star.com.tr