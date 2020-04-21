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Güncel

Türkler yine yardıma koştu: Merhamet kanımızda var

Avrupa koronavirüs salgınıyla mücadele ederken burada yaşayan Türkler de yardımlarıyla örnek oluyor. Salgınla mücadelede yardımsever Türklere son örnek Londra'dan geldi. Türk işadamı, 150 sağlık çalışanına ücretsiz yemek servisi yaptı.

21 Nisan 2020 Salı 08:37 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 08:37
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Türkiye dünyanın dört bir yanına verdiği tıbbi ürün desteğiyle binlerce canı virüs salgınından koruyarak ölümden kurtarırken, gurbetçi Türkler de yaşadıkları ülkelerde sosyal sorumlulukları gereği salgınla mücadeleye destek veriyor. Bu örneklerden sonuncusu salgınla mücadelede zor zamanlar geçiren İngiltere’de yaşandı. Londra’da yaşayan gurbetçi bir Türk, Türkiye’nin göğsünü kabartacak bir tavır sergiledi.

SOSYAL DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Akşam'ın haberine göre, İşadamı Yıldırım Görgün, işletmecisi olduğu Islington Angel bölgesindeki kafesinden, University College Hospital’ın 150 çalışanına ücretsiz paket yemek servisi yaparak sosyal dayanışmaya örnek oldu. Görgün’ün bu tavrı İngiliz basınında da haber oldu.

İNGİLTERE’DE KORONA SALGINININ BİLANÇOSU

İngiltere’de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 509’e yükselirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 124 bin 743’ye ulaştı. Ülke bugün itibarıyla dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ilk 10 ülke arasında altıncı sırada yer alıyor. Ülke en çok ölümün yaşandığı ilk 10 ülke arasında beşinci sırada yer alıyor. 

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