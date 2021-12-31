Merhum gazeteci Hasan Karakaya vefatının 6'ncı yılında anıldı

31 Aralık 2021 Cuma 19:59 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 03:26

Basın dünyasının değerli mümtaz ve hakikati savunan ismi merhum Hasan Karakaya vefatının 6'ıncı yılı dolaysıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda dualarla anıldı.

Düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua ederken, Fatih Camisi İmam Hatibi Metin Çakar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Programa basın camiasından Yeni Akit Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya Anma Programı"nda yaptığı konuşmada, Hz. Peygamber'in bir hadis-i şerifinde, hayat ve ölüm arasındaki irtibatı "İnsan nasıl yaşarsa, öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse öyle haşrolur." şeklinde tarif ettiğini aktardı.

Erdoğan, programdaki katılımcılara hitaben, "Kıymetli kardeşlerim, ben sizleri Allah için seviyorum. Rabb'im bizleri burada olduğu gibi inşallah sevgili Habib'inin sancağı altında da haşrucem eylesin." dedi.

"28 ŞUBAT DÖNEMİNDE YİĞİTLİK BERATI OLARAK HERKESİN HAFIZASINA KAZINDI"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Karakaya'nın özellikle 28 Şubat döneminde verdiği mücadelenin, onun yiğitlik beratı olarak herkesin hafızasına kazındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siyasetin ve toplumun gazete manşetleriyle hizaya çekildiği o meşum günlerde Hasan Karakaya, halkın ve hakkın sesi olmuştur. Darbeciler tehditle susturamadıkları Hasan Karakaya'nın kalemini bu kez uyduruk davalarla kırmaya çalışmış, ancak onun iradesini rehin, kalemini esir alamamışlardır. Dönemin vesayetçi basınına ve darbecileri ayakta alkışlayan yargısına rağmen Hasan Karakaya, linç edilme pahasına özgürlükleri, milli iradeyi ve milletin değerlerini savunmayı sürdürmüştür. İkbal peşinde koşanlardan, köşesini kiraya verenlerden, üç kuruşluk dünya menfaati için zulmü alkışlayanlardan, zulmü mazur gösterenlerden, zulme boyun eğenlerden asla olmamıştır. Darbecilere şirin görünmek uğruna gazete manşetlerinden 'Bırak git' çağrısı yapan korkaklara prim vermemiş, duruşunu, vakarını, gazetecilik mesleğinin haysiyetini son nefesine kadar korumuştur. Ne söylemişse, ne söyleyecekse hesapsız söylemiş. Ucu nereye varırsa varsın perdesiz konuşmuş, hakkın hatırını daima yüksekte tutmuştur. Korkmamış, ürkmemiş, sinmemiş, adam gibi adam olmuştur."

"ASIM'IN NESLİ' ŞİİRİNİN VÜCUT BULMUŞ HALİDİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirine atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Hasan Karakaya'yı en güzel hep söylerim ya Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleri anlatır. 'Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamaz. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu.' Hasan Karakaya, işte bu şiirin vücut bulmuş, ete kemiğe bürünmüş halidir. Gençler, bu şiir Akif merhumun, 'Asım'ın nesli' diye tanımladığı şiirdir. Bunu bu şekilde bilmenizi istiyorum."

"MİLLETİN MÜCADELESİNE KOŞULSUZ DESTEK VERDİ"



Karakaya'nın her dönem milletin mücadelesine destek verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet mitinglerinden meşhur Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden çukur terörüne kadar Türk demokrasisine yönelik tüm saldırılarda cesur duruşlu kalemiyle milletin mücadelesine koşulsuz destek verdi. Aynı şekilde Türkiye'nin önünü açacak, milli iradeyi güçlendirip vesayeti geriletecek, ekonomik bakımdan ülkemizi hak ettiği seviyelere taşıyacak her türlü adıma sahip çıktı. Her türlü hamleyi teşvik ve takdir etti, özellikle az önce izledik, Başkanlık sistemiyle ilgili söyledikleri Hasan Karakaya'nın siyasi ufkunu ve vizyonunu göstermesi açısından son derece mühimdir. Hani şu anda muhalefet var ya ana muhalefet, onların hepsi Hasan kardeşimin arkasından nal toplar, nal. Hasan Karakaya, dobra bir kalem olmanın yanı sıra gazeteci kılıklı terör sevicilerine ve tetikçilere de eyvallah etmeyen bir polemik ustasıydı. Sanat ve yayın hayatımıza musallat olan yıllarca bu alanı kendi tapulu malı gibi gören zorbaların maskesini düşüren gerçek bir muharrir."

Karakaya'nın 23 yıl boyunca yazdığı Akit Gazetesi'ndeki yazılarına bakıldığında milli iradeyi savunan, milletinin yanında saf tutan, vesayete karşı sesini yükselten, Anadolu insanına göğsünü siper eden, milletin inancına, kültürüne, tarihine sahip çıkan bir gazeteci olduğunu belirten Erdoğan, Karakaya'nın Hakk'ın hatırını her şeyin üstünde tutan, millet ve memleket düşmanına hadlerini bildiren, inandığı yolda yürümekten asla çekinmeyen, dirayetli bir gazeteci, dürüst bir köşe yazarı ve samimi bir dava adamı olduğunu kaydetti.

"ALLAH ÖLÜMÜN GÜZELİNİ VERSİN"



Programa katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin değerleri için savaş açan Hasan Karakaya'yı rahmetle, tazimle yad ettiğini söyledi.

"Allah ölümün güzelini versin." sözünün büyüklerden öğrenilen hikmet dolu bir dua olduğunu belirten Altun, Karakaya'nın bundan 6 yıl önce güzel bir ölümle aralarından ayrıldığını ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YOL ARKADAŞI OLDU"



Hasan Karakaya'nın "büyük ve güçlü Türkiye" ideali doğrultusunda çalıştığını anlatan Altun, "Bu ideal çerçevesinde yaptığı hizmetlere referansla gerçekten katettiğimiz mesafeyi görüyorum ve bu katettiğimiz mesafe dolayısıyla Rabb'ime hamdediyorum. Hasan Karakaya nihayetinde bu dava için ömür vermiş bir insandı. Bu süreçte de hep hakkın, hakikatin yanında durdu. Cesaretle, cesur, güçlü bir kalem olarak varlık gösterdi. Milletin değerleri, inancı için kavga veren herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı oldu. Hem yaşarken hem de ölümünün ardından Sayın Cumhurbaşkanımız da gerçekten kendisine vefanın en güzel örneklerini sundu. Hasan ağabeyi iyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Allah rahmet etsin, mekanı cennet etsin." dedi.

"GÖĞSÜNDE ÇIKAN ÇINAR AĞACININ ADI"



Yeni Akit Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu da vefanın bir semt adı olmadığını, Hasan Karakaya'nın "göğsünde çıkan çınar ağacının adı" olduğunu söyledi.

Karakaya ile 20 yılı aşkın süredir mesai arkadaşı olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, hiçbir gün birbirlerine darılmadıklarını, her zaman kucaklaştıklarını ifade etti.

Günlerce Karakaya ile beraber gözaltında tutulduklarına vurgu yapan Karahasanoğlu, "Elhamdülillah hiçbirinden yılmadan, inançla, dosdoğru bildiğimiz yolda devam ettik." dedi.

"TURİST AYAĞIYLA EZİLEN SECDEGAHA YENİDEN HALILAR SERDİREN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI DA ASIRLAR BOYU UNUTTURMAYACAKTIR"



Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ise Hasan Karakaya'yı rahmetle anarken, ona vefa gösterenlere teşekkür etti.

Karakaya'nın kaleminin gücünün, yüreğinin cesaretinden geldiğini belirten Yakışıklı, "Allah mümin gönüllerden cesareti ve merhameti eksik etmez. Hasan ağabeyin kalemi susmaz, yeri dolmazdı. Bizler onun yerini doldurmaya değil, onun bıraktığı kutlu yerden devam etmeye çalıştık, çalışıyoruz. Onlar kendi zevkleri için değil, milletin ikbali için yazdılar ve bedelini millete ödetmemek için bizzat kendileri ödediler." diye konuştu.

Ahde vefa için bir araya geldiklerine değinen Yakışıklı, "Allah bize İstanbul'u fethedip, Ayasofya'nın etrafına minareler diken Fatih'i tüm engelleme çabalarına rağmen 600 yıldır unutturmadığı gibi, 85 yıl aradan sonra sabah namazı ezanını okutturarak turist ayağıyla ezilen secdegaha yeniden halılar serdiren Sayın Cumhurbaşkanımızı da asırlar boyu unutturmayacaktır." dedi.

Programda, merhum için hazırlanan, hayatından kesitlerin anlatıldığı video izlettirildi.

HASAN KARAKAYA KİMDİR?



Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya, 1957 yılında Manisa'da bir köyde doğdu.

İlkokulu bitirdikten sonra İmam Hatip okuluna gitmek istedi ama gidemedi. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunda okudu.

Hasan Karakaya, Müslüman halkın yılmaz savunucusu olarak bilindi. Öğrencilik yıllarında gazetelere edebi yazılar yazdı.

Barış Gazetesi'nde de yazılar yazdı. Barış'tan sonra yazı işleri müdür yardımcısı olarak Yenigün Gazetesi'ne geçti.

Daha sonra da Başkent Gazetesi'ne geçti. Bir yıl sonra 22 yaşında yazı işleri müdürü oldu.

Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra Milli Gazete'ye geçip 8 yıl orada çalıştı.

Ardından 9 yıl da Türkiye Gazetesi'nde çalıştı. 1988 yılında Cuma Dergisi'ne ve akabinde o döneki adıyla Vakit'e geçti ve yazılarına burada devam etti.

Hasan Karakaya, 3 nisan 2013 tarihinde AK Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Ege Bölgesinden girmiştir.

Merhum Hasan Karakaya 30 Aralık 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik ederken kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti.