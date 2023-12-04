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Güncel

Merhum Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı Lütfi Doğan hayatını kaybetti

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan yaşamını yitirdi. Lütfi Doğan için taziye mesajı yayımlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan, Milli Görüş hareketinin öncülerinden, değerli büyüğümüz, muhterem Lütfi Doğan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.' ifadesini kullandı.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Merhum Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı Lütfi Doğan hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre Doğan, bir süredir Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Doğan, sabah saatlerinde, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Köse ilçesinin Salyazı köyünde 1930'da dünyaya gelen Doğan, babası Mehmet Fehmi Efendi'den Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve 1942'de dayısı Kurra Hafız Fevzi Efendi'de hıfzını tamamladı.

Dönemin önemli ilim adamlarının tedrisinde tecvid, kıraat ve Arapça gibi dini ilimleri tahsil edip icazet alan Doğan, ilk, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi.

Askerlik dönüşü Gümüşhane'nin merkez ilçesinin Özcan Mahallesi'nde imam hatip olarak göreve başlayan Doğan, 1954'te Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı müftülük imtihanını kazanarak muhtelif şehirlerde müftülük, müftü yardımcılığı ve vaizlik yaptı.

Ankara'daki görevi sırasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1965'te birincilikle mezun olan Doğan, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiyken Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına tayin edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı vazifesine 15 Ocak 1968'de vekaleten atanan Doğan, bu görevini 25 Ağustos 1972'ye kadar yürüttü.

Daha sonra Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın daveti üzerine siyasete giren Doğan, Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973-1980 arasında, iki dönem Erzurum Senatörü olarak görev yaptı.

1980 askeri darbesi döneminde Kirazlıdere Tutukevi'nde 8 ay tutuklu kalan Doğan, 1991'den itibaren 3 dönem Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Doğan, bir kısım arkadaşıyla 1987'de İSİLAY'ı kurdu. Doğan, Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu vakfın Keçiören ve Balgat'taki müesseselerinde, ilerleyen yaşına rağmen eğitim faaliyetlerine devam ediyordu.

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