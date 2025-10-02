İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Meriç Nehri'nde esrarengiz ceset

Edirne'de vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Meriç Nehri'nde çürümüş halde bir erkek cesedi buldu. Cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA2 Ekim 2025 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
Meriç Nehri'nde esrarengiz ceset
Edirne'deki Meriç Nehri'nde vatandaşların ihbarı üzerine çürümüş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Meriç Nehri'nde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan erkek cesedinin tanınamayacak halde olduğu belirlendi.

Ceset, cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Edirne
  • Meriç Nehri
  • ceset bulundu

