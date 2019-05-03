Meriç'te 4 FETÖ ve 1 PKK şüphelisi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan GBT sorgulamasında şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren Y.A., S.I., F.Y. ve M.E.A. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.I. ve M.E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.A. ve F.Y. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin GBT sorgulamasında terör örgütü PKK şüphelisi E.A. olduğu tespit edildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.