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Meriç'te sık sık yakayı ele veren FETÖ'cüler kaçış rotasını değiştirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesi yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan FETÖ militanlarının yeni güzergahı oldu. Tatil dönemindeki kalabalığı fırsat bilen örgüt üyeleri, Fethiye Körfezi üzerinden uluslararası sulara açılmaya çalışıyor.

Yeni Şafak10 Eylül 2023 Pazar 08:38 - Güncelleme:
Meriç'te sık sık yakayı ele veren FETÖ'cüler kaçış rotasını değiştirdi
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nca yürütülen operasyonlarda son 4 günde 41 FETÖ zanlısı yakalanırken, şüphelilerin kaçarken turist imajı vermek için yelkenli tekne kullanması dikkat çekti.

TATİLİ FIRSAT BİLDİLER

Daha önce Edirne'nin Meriç ilçesi üzerinden gerçekleşen kaçma girişimleri, son dönemde sıkılaşan güvenlik tedbirleriyle zorlaştı. FETÖ'cülerin arka arkaya bu güzergah üzerinden yakalanma sonrası tatil kalabalığını fırsata çevirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Fethiye'den yelkenli teknelere doluşan örgüt mensupları, kısa süre içinde uluslararası sulara geçmeğe çalışıyor.

ÜÇ GÜN ARAYLA İKİ OPERASYON

Muğla Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında üç gün arayla iki baskın düzenlendi. 3 Eylül de 16 kişinin yelkenli tekne ile denize açıldığı ihbarı alan ekipler, Fethiye Körfezi açıklarındaki tekneye baskın düzenledi. Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişe aracılık ettikleri iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, dört şüpheli adli kontrol şartı ile, iki kişi de savcılıkta alınan ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

6 Eylülde de, yine Fethiye Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla ülkeden çıkmaya çalışan yelkenli tekneye baskın düzenlendi. Baskında Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ zanlısı 27 kişi gözaltına alındı.

Baskınlarda toplam 41 FETÖ'cü yakalanırken, şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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