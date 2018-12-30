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'Merkel, Türkiye'nin rolünü takdir etti'

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Martine Fietz, '(Almanya Başbakanı Angela Merkel) Şansölye, özellikle Suriyeli mültecilerin kabulü konusunda Türkiye’nin rolünü takdir etti.' açıklamasında bulundu.

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Fietz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkel'in telefonda görüştüğüne işaret ederek, görüşmenin merkezinde Suriye konusunun yer aldığını bildirdi.

Merkel ve Erdoğan’ın Suriye'deki çatışmanın yatıştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi sürecin önemini vurguladığını kaydeden Fietz, ortak hareket etmeyle DEAŞ püskürtülse de terör örgütünün ciddi tehdit olmaya devam ettiğini ve dikkatli olmayı gerektirdiğini vurguladı.

"Şansölye, özellikle Suriyeli mültecilerin kabulü konusunda Türkiye'nin rolünü takdir etti." ifadesini kullanan Fietz, Merkel'in, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesini açıklamasına Türkiye'nin ihtiyatlı ve sorumluluk içinde tepki vereceği yönündeki beklentisini dile getirdiğini kaydetti. 

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