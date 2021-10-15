Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Artan rezervler TCMB'nin gücünü gösteriyor

15 Ekim 2021 Cuma 17:13 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 17:20

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, açıklama yapıyor.

TCMB/Kavcıoğlu'nun konuşmalarından satır başları;

(Kılıçdaroğlu ile görüşme) Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk

(Kılıçdaroğlu ile görüşme) Eleştirilerine yönelik açıklamalar yaptık, Merkez Bankası bu ülkenin en gözde kurumlarından biridir, herkesin sahiplenmesi gereken bir kurumdur

(Kılıçdaroğlu ile görüşme) Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü buradan herkese ifade edeyim

Merkez Bankası güçlüdür, rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır, herkesin bu rakamları açıklaması ve gündeme getirmesi Merkez Bankası'nı güçlü kılacaktır

(Kılıçdaroğlu ile görüşme) Rakamlarımız çok güzel bir şekilde gelişmektedir, bunları anlattık

Artan rezervler TCMB'nin gücünü gösteriyor

Döviz kuru dünyadaki gelişmeler, ABD Doları'nın güçlü gelişimi etkiliyor, biz de bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, inşallah her şey daha güzel olacak

Spekülasyonlara gerek yok, bizlere sorulduğunda biz gereken cevabı veriyoruz

(PPK Üyelerinin görevden alınması) Bir kısmı kendi bir kısmı bizim tercihimiz

TCMB'yi yersiz ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil

Herhangi bir problem yok, karşılıklı görüş alışverişi yapıldı, biz Merkez Bankası'nı ve yaptıklarını anlattık, kafalarında soru olması durumunda her zaman bizi arayabileceklerini, her türlü bilgiyi verebileceğimizi ifade ettik

TCMB yıllardır faiz indiriyor, faiz artırıyor, yıllardır bu arkadaşlar görev yapıyor, bir şey çıkarmak için yorumlar doğru değil

(TCMB'ye eleştiriler) Herkesten sağduyu bekliyoruz

(Bu ayki faiz kararı) Tüm gelişmeleri analiz ederek bir karar vereceğiz

Görevden almaların altında bir şey aramak doğru değil