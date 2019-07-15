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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan kritik açıklama

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirir.

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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirir. 

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