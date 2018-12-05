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TCMB: Fiyat istikrarı için politika araçları etkin şekilde kullanılacak

TCMB: '2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.'

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TCMB, "2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.
 
"Döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek." denilen açıklamada, Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edileceği belirtildi.
 
Açıklamada, "Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleleryoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir." ifadelerine yer verildi.
 
TCMB'nin açıklamasında, dalgalı döviz kuru rejiminin uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

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