Merkez Bankası'ndan deprem bölgesinin imarına yönelik 'kredi' adımı

Merkez Bankası (TCMB) deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik faaliyetlerde bulunacaklara Ağustos sonuna kadar kullandırılacak kredilerde zorunlu karşılıklar ve menkul kıymet tesisi düzenlemelerinde değişikliklere giderek bazı muafiyetler tanıdı.

TCMB'nin dün bankalara ilettiği belgede depremlerin ekonomik ve finansal etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesinde bulunmayıp ticari ilişki nedeniyle zarar görenlere verilecek kredileri de ekledi.

İlgili yazıda, deprem bölgesinde yerleşik olmamakla birlikte; deprem bölgesinde yerleşik kişilerle ticari ilişkisi olup deprem nedeniyle zarar gördüklerini belgeleyen kişilere ve depremden etkilenenlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına veya deprem bölgesinde altyapı ve üstyapının yeniden imarına yönelik faaliyetlerde bulunacak kişilere muafiyetler tanındığı belirtildi.

Böylece ilgili kredilere yönelik bankalar ve finansman şirketlerince 31/8/2023 tarihine kadar kullandırılacak kredileri destekleyici nitelikte, menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasında değişiklik yapılmış oldu.