İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9006
  • EURO
    20,0478
  • ALTIN
    1121.96
  • BIST100
    5226.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Merkez Bankası'ndan deprem bölgesinin imarına yönelik 'kredi' adımı
Güncel

Merkez Bankası'ndan deprem bölgesinin imarına yönelik 'kredi' adımı

Merkez Bankası, deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik faaliyetlerde bulunacaklara Ağustos sonuna kadar kullandırılacak kredilerde bazı muafiyetler tanıdı.

Reuters3 Mart 2023 Cuma 13:03 - Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan deprem bölgesinin imarına yönelik 'kredi' adımı
ABONE OL

Merkez Bankası (TCMB) deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik faaliyetlerde bulunacaklara Ağustos sonuna kadar kullandırılacak kredilerde zorunlu karşılıklar ve menkul kıymet tesisi düzenlemelerinde değişikliklere giderek bazı muafiyetler tanıdı.

TCMB'nin dün bankalara ilettiği belgede depremlerin ekonomik ve finansal etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesinde bulunmayıp ticari ilişki nedeniyle zarar görenlere verilecek kredileri de ekledi.

İlgili yazıda, deprem bölgesinde yerleşik olmamakla birlikte; deprem bölgesinde yerleşik kişilerle ticari ilişkisi olup deprem nedeniyle zarar gördüklerini belgeleyen kişilere ve depremden etkilenenlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına veya deprem bölgesinde altyapı ve üstyapının yeniden imarına yönelik faaliyetlerde bulunacak kişilere muafiyetler tanındığı belirtildi.

Böylece ilgili kredilere yönelik bankalar ve finansman şirketlerince 31/8/2023 tarihine kadar kullandırılacak kredileri destekleyici nitelikte, menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasında değişiklik yapılmış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.