Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası: Enflasyondaki yavaşlamanın ana belirleyicisi gıda fiyatlarındaki düşüş oldu.
Merkez Bankası: Enflasyondaki yavaşlamanın ana belirleyicisi gıda fiyatlarındaki düşüş oldu.
Merkez Bankası: Enflasyondaki yavaşlamanın ana belirleyicisi gıda fiyatlarındaki düşüş oldu.
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