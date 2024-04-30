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Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyeleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulunda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

AA30 Nisan 2024 Salı 16:04 - Güncelleme:
Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyeleri belli oldu
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Banka'nın 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Banka'nın idare merkezi toplantı salonundaki genel kurulda, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2023 hesap yılına ait raporları görüşülerek kabul edildi.

Başkan Karahan'ın 2023 hesaplarına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından hissedarlar ve temsilcileri bağımsız denetim raporu, gıda fiyatları ve Banka'nın kar ve zararı gibi konularda görüşlerini dile getirdiler.

Karahan, "Merkezin Güncesi" blogunda merkez bankaları faaliyetlerinde kar zarar olgusuna ilişkin detaylı bir yazı yayımladıklarını belirtti.

Banka Meclisinin 2, Denetleme Kurulunun boşalacak 1 üyeliği için seçim yapıldı.

Banka Meclisi üyeliklerine Nurullah Genç ve Kemal Madenoğlu, Denetleme Kurulu üyeliğine de Metin Toprak seçildi.

Genel Kurul toplantısı seçimlerin ardından sona erdi.

  • TCMB Genel Kurul
  • Meclis ve Denetleme
  • Banka Üyeleri

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