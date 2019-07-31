Merkez Bankası Başkanı Uysal: Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 'Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi' dedi.