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Merkez Bankası Başkanı Uysal: Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 'Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi' dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi" dedi. 

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