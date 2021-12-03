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Merkezi ABD'de bulunuyor! İçişleri Bakanlığı usulsüzlüğü tespit etti

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, merkezi ABD'de bulunan Chrest Vakfı tarafından fonlandığı belirtilen Türkiye'de faaliyet gösteren derneklerin, vergi kanununda belirtilen esas ve usullere uymadıklarının tespit edildiğini bildirdi.

AA3 Aralık 2021 Cuma 13:46 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 15:36
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son zamanlarda basında ABD'nin Teksas Eyaletinde kurulan Chrest Vakfının internet sitesinde bir liste yayınladığı, bu listede Türkiye'de faaliyet gösteren onlarca medya ve sivil toplum kuruluşlarına yüz binlerce dolar bağışta bulunduğu haberlerine yer verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimler ve Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden yapılan bildirimlerin incelenmesi sonucunda;

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği

Serbest Fikirler Derneği

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği

Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği

Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği

Mekanda Adalet Derneğinin, Chrest Vakfından toplam 2 milyon 75 bin 477 dolar yardım aldığı tespit edilmiştir."

Söz konusu derneklerin yapılan denetimleri sonucunda, bazılarının, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı hareket ettiği ve öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilen açıklamada, "Vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere uyulmadığı tespit edilmiş ve ilgili dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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