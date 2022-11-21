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Mermilerde dikkat çeken detay... TSK, hain terör hedeflerini ''cezalandırma atışları''yla vurdu

Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından hudut birlikleri tarafından 'cezalandırma atışları' yapılıyor. Öte yandan TSK unsurları, atışlar öncesinde obüslere sürülen bazı mermilere saldırılarda hayatlarını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan ile 4 yaşındaki Hasan Karataş'ın isimlerini yazdı.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 17:58 - Güncelleme:
Mermilerde dikkat çeken detay... TSK, hain terör hedeflerini ''cezalandırma atışları''yla vurdu
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Terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 10 roketin ilçe merkezindeki bir lise, iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tırın yanı sıra boş alanlara isabet etmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığına bağlı hudut birliklerindeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildi.

Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ MERMİYE YAZILDI

Bu arada TSK unsurları, atışlar öncesinde obüslere sürülen bazı mermilere isimler yazdı.

Karkamış ilçesine yönelik yapılan saldırılarda hayatlarını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan ile 4 yaşındaki Hasan Karataş'ın isimleri mermilere yazılarak ateşlendi.

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