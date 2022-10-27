Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör yuvalanması! Propaganda yapan şoför tutuklandı

CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mesin Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK iltisaklı çalışanlar skandalının ardı arkası kesilmiyor.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik 25.10.2022 günü yapılan operasyon sonucu Asiye Şahin isimli gözaltına alınan şahıs, Terör Örgütü Propogandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK iltisaklı Şahin'in Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye'sinde otobüs şoförü olarak çalıştığı ortaya çıktı.

MÜLAKAT YAPIP İŞE ALINMIŞ

Asiye Şahin'in 1980 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğduğu, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir hafta önce işe başladığı öğrenildi.

Belediyenin alt kuruluşu Kültür A.Ş tarafından kendisine mülakat yapıldığını ifade eden Şahin, mülakat sonrası mesaiye başladığını aktardı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden örgüt propagandalarının yapıldığı paylaşımları beğendiğini kabul eden Asiye Şahin, "Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Suç işleme kastım yoktur" ifadelerini kullanarak kendisini aklamaya çalıştı.