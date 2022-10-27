İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2022 Perşembe / 2 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6138
  • EURO
    18,5722
  • ALTIN
    993.591
  • BIST100
    3934.52
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör yuvalanması! Propaganda yapan şoför tutuklandı
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör yuvalanması! Propaganda yapan şoför tutuklandı

CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör yuvalamasında bir gerçek daha ortaya çıktı. Terör örgütü ile iltisaklı personel çalıştıran Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olduğu öğrenilen Asiye Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca Şahin'in sosyal medyadan terör propagandası yaptığı ortaya çıktı.

27 Ekim 2022 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör yuvalanması! Propaganda yapan şoför tutuklandı
ABONE OL

CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mesin Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK iltisaklı çalışanlar skandalının ardı arkası kesilmiyor.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik 25.10.2022 günü yapılan operasyon sonucu Asiye Şahin isimli gözaltına alınan şahıs, Terör Örgütü Propogandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK iltisaklı Şahin'in Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye'sinde otobüs şoförü olarak çalıştığı ortaya çıktı.

MÜLAKAT YAPIP İŞE ALINMIŞ

Asiye Şahin'in 1980 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğduğu, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir hafta önce işe başladığı öğrenildi.

Belediyenin alt kuruluşu Kültür A.Ş tarafından kendisine mülakat yapıldığını ifade eden Şahin, mülakat sonrası mesaiye başladığını aktardı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden örgüt propagandalarının yapıldığı paylaşımları beğendiğini kabul eden Asiye Şahin, "Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Suç işleme kastım yoktur" ifadelerini kullanarak kendisini aklamaya çalıştı.

  • terör
  • mersin belediyesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.