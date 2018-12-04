Mersin için sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde Mersin çevrelerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın (40-80 kilogram/metrekare) gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.