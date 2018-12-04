Mersin için sağanak uyarısı yapıldı
Mersin çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde Mersin çevrelerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın (40-80 kilogram/metrekare) gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.