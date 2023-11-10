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Mersin il genelinde terör operasyonları: 6 gözaltı

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA10 Kasım 2023 Cuma 12:04 - Güncelleme:
Mersin il genelinde terör operasyonları: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a finansman sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda ekipler, bazı zanlıların evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, suç unsuru bulunduğu değerlendirilen çok sayıda dekont ve dijital materyal ile 650 dolar, 140 bin Batı Afrika frangı ve 1695 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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