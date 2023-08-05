Mersin Limanı'nda ''hayali ihracat''a geçit yok

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz ve hedefleme çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonda, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Mersin Limanı'ndaki şüpheli bir konteyneri incelemeye aldı.

Ekiplerce yapılan arama sonucunda ihracata konu konteyner içinde söz konusu firma tarafından muhtelif oto yedek parçasının bulunduğu beyan edildiği fakat beyan edilenin aksine söz konusu konteynerde conta parçaları gibi maddi değeri düşük beyan dışı muhtelif eşya bulunduğu anlaşıldı.

Söz konusu firmanın gerçekte ihracata konu olmayan eşyaları sistem üzerinden beyan etmek suretiyle "hayali ihracat" girişimi ve devletten vergi iadesi alarak yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına yol açma girişimi engellendi.

Olaya ilişkin soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.