İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2022 Salı / 14 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4837
  • EURO
    18,4981
  • ALTIN
    991.007
  • BIST100
    4331.66
Güncel

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ'ye operasyon

Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

AA8 Kasım 2022 Salı 07:42 - Güncelleme:
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ'ye operasyon
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da olduğu 15 şüphelinin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Kimliği ve adresleri tespit edilen zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari ve Kars'ta eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.