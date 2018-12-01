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Mersin merkezli 3 ilde yapılan terör örgütü PKK/KCK operasyonlarında 14 kişi gözlatına alındı

Mersin merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı.

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Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 4 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014'te Tozkoparan ve Zahir mahallelerinde terör örgütü faaliyetlerine dönüştürülen eylemlere katıldıkları iddia edilenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin merkezli Kocaeli ve İstanbul'da 27 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

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