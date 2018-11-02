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Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

Mersin merkezli 4 ilde farklı zamanlarda yapılan silah kaçaklığı operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbari bilgiler sonucu silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Mersin'de bulunan 4 şüpheliyi takibe alan ekipler, şüphelileri bir süre izledikten sonra belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca bulan ekipler, çalışmalarını daha da derinleştirdi.
 
Şüphelilerin ifadeleri ve takibi neticesinde Konya, Balıkesir ve Adana'da da bağlantıları olduklarını belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir aylık çalışma neticesinde Mersin'de 7, Balıkesir'de 1 ve Konya'da 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, Adana'daki 1 şahsı da yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. Mersin'de yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 21 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 
 
Silahları Mersin'de satacakları öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ile adliyeye sevk edildi. 
  

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