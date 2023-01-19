Mersin merkezli 6 ilde operasyon: Sahte evrak düzenlediği öne sürülen 24 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, sahte evrak düzenleyerek kamu kurumlarını zarara uğrattığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda 31 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep ve Mardin'deki adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Mersin'deki dron destekli operasyona, 70 ekipten yaklaşık 250 polis katıldı. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 24 zanlı yakalandı, adreslerde çok sayıda doküman ele geçirildi. Polisin, adresinde bulunmayan 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

