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Mersin merkezli 8 ilde ’sahte bahis’ çetesi çökertildi: 43 gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 43 kişi gözaltına alındı.16 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Öte yandan, çete liderlerinin tosuncuk Mehmet Aydın gibi lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de belirlendi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Mersin ve birçok ilde ikamet eden şüpheli şahısların organize bir şekilde hareket ederek, üçüncü şahıslardan sosyal medya hesaplarını para karşılığında temin ettikleri, sosyal medya hesaplarından inandırıcılığı artırmak amacıyla yine birçok şahsın kimlik bilgilerini, cep telefon numaralarını bu şahısların dahilinde veya bilgileri olmadan temin ettikleri, aynı şekilde temin ettikleri bu sosyal medya hesapları üzerinden insanları yanıltıcı ve cazip gözüken oynanmış maçlara ait bahis kuponları yayınlayarak insanları bahis kuponları oynamaya teşvik ettikleri belirlendi. Yapılan uzun süreli takip ve incelemede, şahısların sahte olarak oluşturdukları bahis siteleri üzerinden 50, 100, 200 lira tutarlı bahis kuponları oynattıkları veya sisteme giriş yapanlara oynamadıkları halde oynamış gibi göstererek daha sonra temin ettikler GSM hatları üzerinden bu şahıslarla iletişim kurdukları, bu şekilde iletişime geçtikleri şahıslara 40 ile 90 bin lira aralığında bahis kazançları olduğunu, ancak bu kazançları hesaplarına aktarılabilmesi için kazancın yüzde 20’lik olan vergi ödemesinin yapılması durumunda kazancın hesaplarına aktarılabileceğini söyledikleri tespit edildi. Bu paraları müştekilerden alan şüpheliler, daha sonra bir sorun çıktığını söyleyerek, bir kere daha yüksek oranlarda paralar istedikleri, paraları hesaplara göndermeyen şahıslara da kendilerini ’avukat, polis’ olarak tanıtarak, icra, haciz, adli işlemler yapılacağını söyleyerek korku ve baskı kurarak şahıslardan 10 ile 65 bin lira arasında paralar isteyerek hesaplara aktardıkları, bu paraları da hemen başka hesaplara aktararak veya hesaplardan paraları çekerek bloke konulmasının önüne geçtikleri, bu şekilde dolandırıcılık sonucu elde ettikleri gelirleri kendi aralarında paylaştıkları ortaya çıktı. 
 
TOSUNCUK GİBİ LÜKS HAYAT SÜRÜP, PAHALI ARABALARA BİNİYORLARMIŞ 
 
Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ve incelemeler de şüpheli şahısların Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Adıyaman, Aydın, Hatay, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, Muğla, Kocaeli, Aksaray, Manisa, Karaman, Erzurum, Bitlis, Siirt, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Iğdır illerinde ikamet eden 109 müştekiden 559 bin 56 lira dolandırdıkları tespit edildi. Bunun üzerine Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman, Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 43 şüpheliyi gözaltına alırken, 16 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor. 
 
Öte yandan, çete liderlerinin tosuncuk Mehmet Aydın gibi lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de ortaya çıktı. 

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