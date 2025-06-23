Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 8 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) gelen 11 yasa dışı bahis ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, 15 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin, Adıyaman, Ankara, Bolu, Denizli ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler yakalandı.
Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.