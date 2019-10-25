21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7707
  • 6,398
  • 279.74
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin Milli Eğitim Müdürü Koca'nın okuduğu kamet, herkesi mest etti

81 ilin milli eğitim müdürleri değerlendirme toplantısı için Sivas'ta bir araya geldi. Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Cuma namazı öncesi okuduğu kametle herkesi mest etti.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, tarihi Kongre Binası'nda, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle 'Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. 
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, açılış ve programlara katılmak üzere, bu sabah Sivas'a geldi. Bakan Selçuk'u Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri karşıladı. Bakan Selçuk, daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının 'Sivas Kongresi' temsili canlandırmasını izledi. Selçuk, ardından tarihi Kongre Binası'nda, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle 'Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi.
 
OKUDUĞU KAMETLE HERKESİ MEST ETTİ
 
Toplantı için Sivas'ta bulunan Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Cuma namazını Sivas'ta bir camide kıldı. Adem Koca'nın Cuma namazı öncesi ezanı (kamet) okuması ise herkesi mest etti.

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MİT yakalamıştı! FETÖ'nün 'Meksika imamı' tutuklandı

MİT yakalamıştı! FETÖ'nün 'Meksika imamı' tutuklandı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Ülkede infial yarattı! Yüzü olmadan dünyaya geldi, doktor açığa alındı

Ülkede infial yarattı! Yüzü olmadan dünyaya geldi, doktor açığa alındı

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı
 

POPÜLER HABERLER

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA