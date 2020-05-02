Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde gönüllü olarak maske üretiliyor

DHA 02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:37 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:37

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm imkanlarını seferber eden Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi, kendi maskesini üretmeye başladı. Hastanenin alt katında bulunan atölyede, terziler tarafından günde yaklaşık 400 maske üretiliyor. Üretilen maskeler sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılıyor.

'BİZİM ATÖLYEMİZ VAR'

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, "Sağlık Bakanlığımız kişisel koruyucu ekipman ve maske konusunda gerekli desteği bize sağlıyor. Bizim atölyemiz var. Bu atölyede dikiş makinelerimiz ve terzilerimiz mevcut. Kendimiz pandeminin en başında beri cerrahi maskemizi kendimiz üretiyoruz. Günde yaklaşık 400 adet maske üretiliyor. Ürettiğimiz maskeleri sağlık çalışanları arkadaşlarımıza veriyoruz” dedi.