Mersin sondajı başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin sondajının bir hafta içinde başlayacağını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide arz güvenliği kadar kaynak çeşitliliğinin de önemli olduğunu ifade ederek, doğalgazda arz güvenliği sıkıntısının kalmadığını açıkladı.
Alanya sondajının devam ettiğini belirten Dönmez, Mersin Sığ deniz sondajının da bir hafta içinde başlayacağını açıkladı. Dönmez, İkinci sondaj gemisinin yola çıkacağını açıklayarak, "Yılda ikişer tane sondaj yapmayı planlıyoruz" dedi.
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