İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2023 Pazartesi / 6 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0694
  • EURO
    31,7847
  • ALTIN
    1890.78
  • BIST100
    7970.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: Örgüte fon sağlayan 7 kişi tutuklandı
Güncel

Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: Örgüte fon sağlayan 7 kişi tutuklandı

Mersin ve Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: Örgüte fon sağlayan 7 kişi tutuklandı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, iki kentte DEAŞ'a fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüttüğü öne sürülen şüphelilere yönelik 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, DEAŞ'a fon topladıkları iddiasıyla tutuklanan 5 şüphelinin ve iki şirketin mal varlıklarına el konuldu.

OPERASYON

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ'a fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 şüphelinin kimliği ve 2 şirketin bilgileri tespit edilmişti.

Şüpheliler ve şirket hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira "şüpheli para transferi"nin gerçekleştirildiği belirlenmişti.

Mersin ve Gaziantep'te 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalanmış, adreslerde ele geçirilen 604 bin 445 lira ve çok sayıda materyal ile doküman incelemeye alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.