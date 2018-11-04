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Mersin'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinden yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

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Bir grup düzensiz göçmenin KKTC'ye gitmek üzere Anamur ilçesinden sürat teknesiyle denize açıldığı ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Sürat teknesi, sahil güvenlik uçağındaki ekipler tarafından Anamur ilçesinin 53,7 deniz mili güneybatısında tespit edildi.

Bölgeye giden ekipler, teknedeki Suriye uyruklu 10 kişiyi sahil güvenlik botuna aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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