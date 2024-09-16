İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2024 Pazartesi / 13 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,029
  • EURO
    37,8975
  • ALTIN
    2826.75
  • BIST100
    9670.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de 15 ton 750 kilogram kaçak sigara kağıdı ele geçirildi
Güncel

Mersin'de 15 ton 750 kilogram kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

Mersin'de yasal yükü silikon olan tırda, 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 12:47 - Güncelleme:
Mersin'de 15 ton 750 kilogram kaçak sigara kağıdı ele geçirildi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yasa dışı yollarla Türkiye üzerinden başka ülkelere sigara, tütün ürünleri, doldurulmuş ve bandrolsüz makaron gönderen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Mersin Uluslararası Limanı'ndan çıkan ve yasal yükü silikon olan tır durduruldu.

Tırın gümrük mühürlü dorsesinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, silikonun yanı sıra 15 ton 750 kilogram ağırlığında, 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi.

Polis, kaçak ürünle ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.