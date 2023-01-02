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Mersin'de 2022'de denizi kirleten 13 gemiye para cezası verildi

Mersin'de geçen yıl denizi kirlettikleri gerekçesiyle 13 gemiye idari para cezası uygulandı.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
Mersin'de 2022'de denizi kirleten 13 gemiye para cezası verildi
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Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2022'de Mersin açıklarında 3 bin 890 gemiyi denetledi.

Ekipler, rutin uygulamaların yanı sıra hem gündüz hem de gece görüşlü dronla denetim yaptı.

Denetimlerde, denize atık bıraktığı tespit edilen 13 gemiye idari para cezası kesildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü denetim görevlisi Gökhan Öztürk, kontrolleri sayesinde kirlilik oranının büyük ölçüde azaldığını belirterek, liman sahası başta olmak üzere gemilerden kaynaklanan kirliliği engellemeyi amaçladıklarını kaydetti.

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