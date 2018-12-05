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Mersin'de 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Mersin'de bir kamyonette yapılan aramada 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücüsü gözaltına alındı.

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Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.
 
Aramada kamyonetin kasasında 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
 
Gözaltına alınan sürücü A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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