Mersin'de 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Mersin'de bir kamyonette yapılan aramada 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücüsü gözaltına alındı.
- AA
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.
Aramada kamyonetin kasasında 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan sürücü A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.