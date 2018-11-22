Mersin'de 3 firari yakalandı
Mersin’in Mut ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada hakkında 19 yıl kesinleşmiş cezası bulunan A.Ş, 7 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.K ve 1 buçuk yıl kesinleşmiş cezası bulunan O.Ç'yi takip sonucu yakaladı.
Yakalanan firariler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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