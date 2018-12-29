Mersin'de 5 milyon lira değerinde 109 kilo skunk ele geçirildi Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi. Nefes kesen operasyonda ayrıca yüksek miktarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, hidroklorik ve sülfrik asit ele geçirildi.