İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2023 Çarşamba / 30 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0822
  • EURO
    29,5151
  • ALTIN
    1654.33
  • BIST100
    7662.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de acı olay: Denize giren 2 kız kardeş boğuldu
Güncel

Mersin'de acı olay: Denize giren 2 kız kardeş boğuldu

Mersin'de serinlemek için denize giren 4 kişilik aileden 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:00 - Güncelleme:
Mersin'de acı olay: Denize giren 2 kız kardeş boğuldu
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Hakan Altundağı (33), eşi Kübra Altundağı ve 2 baldızı ile birlikte merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalı denizde sürüklenmeye başlayan aile fertleri, çırpınarak yardım istedi. Hakan Altundağı ile eşi Kübra Altundağı, durumu fark eden çevredeki vatandaşlarca kurtarılarak denizden çıkarılırken, Esra Bucuka (19) ile Melek Bucuka (15) adlı 2 kız kardeş ise boğularak hayatını kaybetti.

Kız kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, boğulma tehlikesi geçiren Hakan Altundağı'nın ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.