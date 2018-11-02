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Mersin'de aranan 54 kişi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 54 kişiyi yakaladı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında hırsızlık, tutuklu veya hükümlünün kaçması, yaralama, şantaj, uyuşturucu madde ticareti yapmak, özel belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, dolandırıcılık, nitelikli yağma gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 kişiyi yakaladı.
 
Öte yandan, ilçede yapılan çalışmalarda 9 milimetre çapında tabanca, 7,65 çapında tabanca ile silahlara ait 16 fişek, 80 uyuşturucu hap, 24 gram esrar ve 814 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 17 kişi hakkında işlem yapıldı.
 
 

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