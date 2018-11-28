Mersin'de aranan 91 kişi yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan suç ve suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, hırsızlık, tutuklu veya hükümlünün kaçması, yaralama, şantaj, uyuşturucu madde ticareti yapmak, özel belgede sahtecilik,suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme, dolandırıcılık ve nitelikli yağma, suçlarından haklarında kesinleşmiş 6 yıl ve 6 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 91 şahıs yakalanarak, adli makamlara teslim edildi. Öte yandan, ekipler, ruhsatsız silah taşıma, kaçak sigara, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve kaçakçılık operasyonlarında, 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 236 fişek, 4 şarjör, 2 bin 9 paket kaçak sigara, 36 kilogram tütün, 102 gram esrar, 20 uyuşturucu hap, 138 cinsel içerikli hap ele geçirdi. Operasyonlarda, 27 kişi gözaltına alındı.