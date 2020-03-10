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Mersin'de aranan FETÖ şüphelisi eski polis Samsun'da yakalandı

Mersin'de aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser yardımcısı, Samsun'da gözaltına alındı.

AA10 Mart 2020 Salı 15:27 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:27
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Mersin'de "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan ve Mersin'in Mezitli ilçesinde görevdeyken meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı M.D'yi yakaladı.

ByLock kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, emniyete götürüldü.

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