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Mersin'de aşırı yağışlar limon hasadını geciktirdi

Limon üretiminde önemli merkezler arasında yer alan Mersin'in Erdemli ilçesinde, havaların yağışlı geçmesi nedeniyle hasat tamamlanamadı.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, normal şartlarda ocak ayında tamamlanan limon hasadı, havaların bu sezon yağışlı geçmesi nedeniyle henüz bitirilemedi.
 
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, yaptığı açıklamada, aşırı yağmur nedeniyle bu yıl limon hasadının geciktiğini söyledi.
 
Normalde kasım ayında başlayıp ocak ayı sonuna kadar hasadın tamamlandığını hatırlatan Şahin, "Bu yıl ise ürün zamanında hasat edilemedi. Çiftçilerimiz şubat ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen halen limon kesimi yapıyor." ifadelerini kullandı.
 
Erdemli'de 80 bin dekar alanda 350 bin ton limon üretilerek, ülke ekonomisine önemli bir katma değer kazandırıldığını belirten Şahin, "Limonlar yağış nedeniyle zamanında hasat edilemediği için dalında kaldı. Şimdi limonlarımızı hasat edip soğuk hava depolarına alacağız." diye konuştu
 
"GİRDİ MALİYETLERİ KARŞILANAMIYOR"
 
Şahin, limonun kilogramının şu an dalında 80 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasında satıldığını, bunun üreticilerin girdi maliyetlerini karşılamadığını da aktararak, şunları kaydetti:
 
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'da yaptığı açıklamayı olumlu karşılıyoruz. 'Rantçılar, döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek gübrede, ilaçta, tohumda fiyatları yükselti. Bu rantçılar, doların düşmesine rağmen fiyatları düşürmediler. Bu durumu ortadan kaldırmak için çalışma yapıyoruz' şeklindeki açıklama üreticilerimizi sevindirdi. Şu anda girdi maliyetimiz çok yüksek. Fiyatlar girdi maliyetini bile karşılamamakta. Çeşitli hastalıklardan korumak için yılda en az üç veya dört kez ilaç ve gübre verilmektedir ki, bu da maliyeti katlıyor. Çiftçinin yetiştirdiği ürün ucuza giderken maliyetin katlanarak artması bizleri sıkıntıya sokmakta. İnşallah bunlar düzelir ve çiftçilerimiz emeğinin karşılığını al

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