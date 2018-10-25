Mersin'de askeri araç devrildi: 7 yaralı

<p> Aydıncık ilçesinden Silifke ilçesine giden askeri araç, Yanışlı Mahallesi Ağaçlı Tesisleri yakınlarında devrildi. Kazada, araçtaki 7 asker yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.