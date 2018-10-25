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Mersin'de askeri araç devrildi: 7 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

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 Aydıncık ilçesinden Silifke ilçesine giden askeri araç, Yanışlı Mahallesi Ağaçlı Tesisleri yakınlarında devrildi. Kazada, araçtaki 7 asker yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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