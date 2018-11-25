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Mersin'de balık tutmaya giden kişi kayboldu

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 gün önce nehre balık tutmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan diyaliz hastası Ahmet Demir, ekiplerce nehir ve denizde aranıyor.

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Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Ahmet Demir, 2 gün önce Göksu Irmağı'na balık tutmaya gitti.

Demir'in yakınları bir süre kendisinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AFAD Mersin ekipleri ile jandarma ekipleri arama, kurtarma çalışması başlattı.

Nehrin kenarında yapılan aramalarda Demir'e ulaşılamaması üzerine nehirde arama yapılmasına karar verildi.

Bunun üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı su altı ekibi ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar, nehir ve nehrin denize döküldüğü kısımda arama başlattı.

Henüz bir ize rastlanmayan ekipler arama, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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